Плотницкий назвал армию ЛНР второй по силе в Европе

ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Если Вооруженные силы Украины считать третьими по силе в Европе, то Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики, должна занимать второе место, заявил на торжественном мероприятии, посвященном третьей годовщине образования Народной милиции глава ЛНР Игорь Плотницкий.

"Вы знаете, если (президент Украины Петр) Порошенко хвастается, что у него третья армия по силе в Европе, то если мы его с вами дважды били, тогда у нас, по его логике, вторая армия в Европе. Ну а первая вы знаете у кого", — сказал Плотницкий военнослужащим Народной милиции ЛНР в поздравительной речи.

Глава республики подчеркнул, что образование Народной милиции началось с 47 ополченцев, которые первыми пришли и записались в народно-освободительный батальон "Заря".

"Но вопрос не в том, с чего мы начинали, вопрос в том, чего мы достигли… Вы действительно сегодня щит и меч республики. Щит, который защищает людей, и меч, который будет поражать наших врагов. Они еще есть, они никуда не делись, они еще стоят на наших рубежах… Вы защищаете наших жен, матерей и детей. Ради того, чтобы они спокойно жили, трудились и восстанавливали республику", — сказал Плотницкий.