Алиев обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ встречу с Саргсяном по Карабаху

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (491)

БАКУ, 7 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили в субботу встречу Алиева с президентом Армении Сержем Саргсяном по урегулированию карабахского конфликта.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так как НКР не является стороной переговоров

"Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти, Игоря Попова, Эндрю Шофера и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика. На встрече было обсуждено нынешнее состояние урегулирования армяно-азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта, проведена беседа о встрече на высоком уровне в будущем", — сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

Как уточняет пресс-служба, глава Азербайджана заявил о возобновлении переговоров по Карабаху.

"Президент Азербайджана заявил о заинтересованности страны в скорейшем урегулировании конфликта", — уточняет пресс-служба.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

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