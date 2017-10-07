Силовики выпустили более 100 мин и снарядов за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (80)

ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 100 мин и снарядов за сутки, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"На Донецком направлении по прилегающим районам 14 населенных пунктов было выпущено семь артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, пять танковых снарядов, шесть мин калибром 120 миллиметра и 74 мины калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, на мариупольском направлении силовики выпустили 18 мин.

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