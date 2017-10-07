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В Копенгагене нашли части тела погибшей на подлодке Nautilus журналистки

12:2907.10.2017
(обновлено: 12:48 07.10.2017)
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© AP Photo / TT / Johan Nilsson Сотрудники полиции Дании проводят поисковую операцию в заливе Копенгагена. Архивное фотоСотрудники полиции Дании проводят поисковую операцию в заливе Копенгагена. Архивное фото
© AP Photo / TT / Johan Nilsson

СТОКГОЛЬМ, 7 окт – РИА Новости. Полиция Копенгагена, расследующая дело о гибели шведской журналистки Ким Валль, в убийстве которой подозревается известный в Дании изобретатель и владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, сообщила об обнаружении в пятницу одежды и частей тела журналистки.

Полицейские обследуют частную подлодку Nautilus в порту Копенгагена. Архивное фото
© AP Photo / Ritzau Foto/Mogens Flindt
У владельца подлодки Nautilus нашли видео с обезглавливанием женщин
"Мы нашли пакет с одеждой Ким Валль. В этом же пакете лежали две ноги и потом мы нашли голову", — сказал руководитель следствия Йенс Мёллер, пресс-брифинг которого транслировали многие шведские СМИ. Он также рассказал, что в одном из пакетов нашли нож и что повреждений на черепе нет. Полиция продолжает расследование и пока затрудняется назвать причины гибели журналистки.

Ким Валль, планировавшая написать статью о Мадсене, исчезла после плавания с ним на подлодке Nautilus 10 августа вечером. Субмарину начали разыскивать на следующий день после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска спасатели обнаружили подлодку и установили контакт с Мадсеном. Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты.

Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка умерла после несчастного случая на борту его подлодки, когда ей на голову упала тяжелая крышки люка весом в 70 килограммов, а женщину он похоронил в море. Ее тело обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. Тело нашли без одежды, во время осмотра на торсе обнаружили следы от металлического предмета, который, как предполагается, использовался для того, чтобы препятствовать всплытию тела со дна моря.

Изобретатель Петер Мадсен беседует с полицейским в порту Драгоер к югу от Копенгагена
© AFP 2017 / Scanpix Denmark/Bax Lindhardt
Владелец Nautilus отрицает причастность к гибели шведской журналистки
Мадсен находится под арестом до конца октября, он подозревается в непристойном обращении с телом, в причастности к преднамеренному или непреднамеренному убийству журналистки. Сам Мадсен говорит, что произошедшее является несчастным случаем, который сильно его шокировал. Подозреваемый также признал нарушение закона "захоронением" тела журналистки в море. Однако он пока не смог пояснить, почему тело журналистки нашли расчлененным.

Следователи пока не установили, как именно погибла журналистка.

На этой неделе стало известно, что согласно окончательному отчету о вскрытии тела — руки, ноги и голова Ким были ампутированы пилой после ее смерти. Обнаружены также следы насилия на теле – многократные раны острым предметом, появившиеся непосредственно перед смертью или сразу же после нее. Каких-либо подробностей о характере этих повреждений датские СМИ не приводят, сообщается лишь, что они имеются на груди и больше всего их в интимной зоне – до 14 штук.

Полицейские офПолицейские обследуют частную подлодку Nautilus в порту Копенгагена, Дания. 13 августа 2017бследуют частную подлодку Nautilus в порту Копенгагена
© AP Photo / Ritzau Foto/Jacob Ehrbahn
"Чисто скандинавское" убийство: в Дании пытаются разгадать загадку Nautilus
Кроме того, следователи после изучения компьютера и жесткого диска, находившегося в мастерской Мадсена, нашли там видео с кадрами пыток и казни женщин. Полиция поясняет, что кадры сняты не Мадсеном, а кем-то за рубежом. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза Мадсена и ее результаты ожидаются к концу года.

Сам изобретатель в каком-либо преступлении виновным себя не признает и продолжает настаивать на том, что журналистка погибла на борту подлодки из-за несчастного случая. Про обнаруженное видео с кадрами пыток женщин сам Мадсен сказал, что доступ к компьютеру, который ему не принадлежит, был у многих.

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