Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", продлевающий особый статус Донбасса, сообщила пресс-служба главы государства.

Накануне Верховная рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса. В нем, в частности, предусматривается, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, среди которых — вывод "незаконных формирований" с этих территорий.

В сообщении на сайте президента Украины отмечается, что закон также создает условия для развертывания в Донбассе миротворческой операции ООН.

Документ вступает в силу с дня его опубликования в официальной прессе.

Закон об особом статусе Донбасса был принят еще в 2014 году в соответствии с обязательствами Киева по Минским соглашениям. Согласно закону, неподконтрольными Киеву районы Донбасса должны были получить особый статус после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик остался на бумаге.