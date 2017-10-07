Порошенко утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о концепции обеспечения контрразведывательного режима в стране, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Суть данной концепции, как и ее содержание, пресс-служба не приводит.

"Президент Петр Порошенко подписал Указ №310/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О Концепции обеспечения контрразведывательного режима на Украине… Соответствующим указом глава государства утвердил концепцию", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Порошенко поручил кабмину вместе со Службой безопасности, главным управлением разведки Минобороны, Службой внешней разведки, Управлением государственной охраны, администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить реализацию положений концепции.

Как отмечается, контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО.