Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения, высоко оценив его вклад в развитие белорусско-российских отношений, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

В поздравлении отмечается, что в Белоруссии высоко ценят вклад Путина в развитие белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства.

"Правильность выбранного нами курса на сближение Белоруссии и России подтверждена временем. Сегодня достижения союзного строительства очевидны. Глубоко убежден, что Ваша активная позиция, нацеленность на дальнейшее взаимодействие будут способствовать расширению интеграционных процессов двух братских государств", — процитировали поздравление в пресс-службе.