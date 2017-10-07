Глава Киргизии прочил погибшего в ДТП вице-премьера в президенты

БИШКЕК, 7 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что прочил погибшего в ДТП 38-летнего вице-премьера Темира Джумакадырова в руководители государства.

Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в автомобильной аварии неподалеку от Бишкека утром в субботу. Это произошло в результате столкновения внедорожника "Тойота Лэнд Крузер" в котором находились водитель, вице-премьер-министр и его помощник Нурлан Джамгырчиев, с груженым зерном автомобилем "КАМАЗ". Все находившиеся во внедорожнике погибли на месте. Джумакадыров возглавлял республиканский штаб по выборам президента страны, которые пройдут 15 октября.

"Он был одним из моих лучших учеников и воспитанников. Ему было 38 лет. Это был человек, которого в будущем я видел одним из руководителей страны", — сказал Атамбаев в субботу во время церемонии вручения государственных наград.

Президент отметил, что Джумакадыров ответственно и принципиально относился к организации честных и прозрачных выборов в стране.

Атамбаев подчеркнул, что до выборов осталась неделя и компания сопровождается "морем грязи". "Много моих товарищей пострадали, некоторые погибли ради того, чтобы были честные выборы" — заявил он.

Президентский срок действующего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день остаются 12 официально зарегистрированных кандидатов из 59 заявивших о намерении стать президентом. Среди них — выдвиженец от президентской Социал-демократической партии страны экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, которого называют преемником Атамбаева.

Джумакадыров занял место главы штаба по выборам Киргизии две недели назад, после снятия с этой должности вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева, который был уличен в незаконной агитации в пользу кандидата Жээнбекова.