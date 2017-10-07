В ДНР заявили, что украинские силовики 45 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Украинские силовики 45 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.
"За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 45 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.
По его словам, украинские силовики вели огонь из артиллерии, танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате обстрела повреждение получило одно домостроение в Докучаевске", — добавили в командовании.
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