"Мосты сожжены": CМИ узнали причины конфликта Трампа и Тиллерсона

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа планирует провести рокировку в Белом доме, сообщает Axios. Как утверждают источники издания, глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон может покинуть свой пост из-за конфликта с Трампом.

Отмечается, что президент был разгневан тем, что после массового убийства в Лас-Вегасе в центре внимания СМИ оказался не он, а Тиллерсон, лицо которого "не сходило с экранов".

Кроме того, Трамп якобы был недоволен тем, что госсекретарь никак не попытался "замять" скандал, раскрученный NBC News. Источники телеканала в администрации ранее заявили, что Тиллерсон якобы назвал Трампа "придурком" после визита президента в Пентагон.

В опубликованном на сайте канала материале также утверждалось, что госсекретарь планирует уйти в отставку: эти слухи сам Тиллерсон опроверг на специальной пресс-конференции, тогда как история со скандальным высказыванием осталась без комментариев. Сам Трамп назвал появившуюся информацию "фейком".

Основным кандидатом на замену Тиллерсону является глава ЦРУ Майк Помпео, подчеркивают источники Axios. Трампу с ним "достаточно комфортно": Помпео консультирует президента по ряду вопросов от иммиграции до "внутренней кухни" конгресса, лично проводит ежедневный брифинг по повестке и поэтому знает, как нужно преподносить не самые приятные новости.

Также отмечается, что Трамп не видит в Помпео конкурента в борьбе за присутствие в медиапространстве. Еще один аргумент в пользу нынешнего главы ЦРУ — он будет хорошо принят мировыми лидерами, отметили источники.

В Белом доме понимают, что рокировка в администрации будет воспринята в штыки, поэтому если отставка Тиллерсона и случится, то это произойдет не раньше следующего года, пишет Axios.