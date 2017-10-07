В Ливии обнаружили тела христиан, убитых боевиками ИГ* в 2015 году

КАИР, 7 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. Тела более двадцати египетских коптов-христиан, казненных боевиками ИГ* в 2015 году в Ливии, были обнаружены в городе Сирте, пишет египетская газета "Дустур" со ссылкой на заявление генпрокуратуры Ливии.

Сообщается, что в сентябре силы безопасности Ливии задержали предположительных исполнителей этой казни, которые назвали места захоронения своих жертв. Следователи проверили информацию и обнаружили тела 21 казненного.

Группировка ИГ* в 2013 году захватила семь египетских христиан, которые работали в ливийском Сирте. Затем в начале января 2015 года ее участники сообщили о захвате там же еще 14 египетских коптов. В феврале 2015 года террористы распространили видео, на котором показали жестокую казнь своих пленников.