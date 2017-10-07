МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывший президент Бразилии Дилма Роуссефф в интервью РИА Новости назвала создание БРИКС фундаментальным свершением 21 века.
Роуссефф также подчеркнула, что БРИКС — это подтверждение многополярности.
"Мы не живем в мире, где одна страна раздает карты, а другие страны следуют за ней как ягнята. Мы уже не находимся в те времена Холодной Войны, когда США воспринимали Латинскую Америку как свой "задний двор". Мы не "задний двор" кого бы то ни было. Мы — нация, которая признает концепцию, что все нации равны"- сказала она.
"Что касается БРИКС — у нас также было две фундаментальные инициативы — создать Банк БРИКС и создать некий Международный Валютный Фонд БРИКС. А в наших региональных пространствах мы также не смотрим только на себя. Бразилия привлекла Латинскую Америку, Россия — весь Евроазиатский регион, ЮАР, когда была встреча в Африке — все страны Африканского союза, а Китай — также страны своего региона", — сказала она.