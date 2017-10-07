МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывший президент Бразилии Дилма Роуссефф в интервью РИА Новости назвала создание БРИКС фундаментальным свершением 21 века.

"Кто такие эти страны БРИКС? Это страны с большим населением, большими территориями и большими богатствами. И страны, которые вышли на сцену и создали пространство для действий, которого раньше не было. Я думаю, что одно из фундаментальных свершений XXI века — это создание БРИКС", — сказала она.

Роуссефф также подчеркнула, что БРИКС — это подтверждение многополярности.

"Мы не живем в мире, где одна страна раздает карты, а другие страны следуют за ней как ягнята. Мы уже не находимся в те времена Холодной Войны, когда США воспринимали Латинскую Америку как свой "задний двор". Мы не "задний двор" кого бы то ни было. Мы — нация, которая признает концепцию, что все нации равны"- сказала она.

Она также отметила, что у сегодняшнего правительства Бразилии "нет стержня, нет прочности, и оно подчиняется правительству (президента США) Трампа". "Мы строили независимую, гордую и активную внешнюю политику. Гордую в смысле того, что вам нужно уважать другие страны, потому что вы хотите также быть уважаемым", — подчеркнула Роуссефф.

"Что касается БРИКС — у нас также было две фундаментальные инициативы — создать Банк БРИКС и создать некий Международный Валютный Фонд БРИКС. А в наших региональных пространствах мы также не смотрим только на себя. Бразилия привлекла Латинскую Америку, Россия — весь Евроазиатский регион, ЮАР, когда была встреча в Африке — все страны Африканского союза, а Китай — также страны своего региона", — сказала она.