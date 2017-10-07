Роуссефф рассказала о причинах повышенного интереса США к Венесуэле

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. США питают повышенный интерес к Венесуэле, так как в этой стране одни из самых больших запасов нефти в мире, заявила в интервью РИА Новости бывший президент Бразилии Дилма Роуссефф.

"У Вашингтона очень давно этот повышенный интерес, потому что в Латинской Америке, в этой части мира и даже в контексте глобального производства нефти, у Венесуэлы одни из самых больших запасов нефти в мире. Венесуэла – достаточно богатая страна, у нее плодородные почвы", — сказала она.

Роуссефф подчеркнула, что Венесуэла — очень важная страна для международного геополитического порядка.

По ее словам, со времен правления президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы, а также во время ее президентства придавалось большое значение "латиноамериканским соседям" и создавались пространства для многостороннего диалога — "УНАСУР (Союз южноамериканских наций) и CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна) в дополнение к МЕРКОСУРу, который уже существовал".

"Мы приняли и пригласили Венесуэлу к участию, причем сразу после переворота (в Бразилии) они ее исключили, потому что в Аргентине пришел к власти (Маурисио) Макри", — отметила Роуссефф.