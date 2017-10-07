В США автомобиль врезался в толпу военных

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Автомобиль врезался в военных на тренировочной военной базе США Форт Джексон (Fort Jackson) в штате Южная Каролина, два человека погибли, шесть ранены, сообщило командование базы.

В результате наезда военного транспортного средства, модификация которого не уточняется, в строй военных, два человека погибли, еще двое из шести раненых находятся в критическом состоянии.

Подробности инцидента не приводятся.

Как сообщил официальном микроблоге в Twitter командир центра генерал-майор Пит Джонсон, начато расследование инцидента. Он выразил соболезнования в связи с трагедией.

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