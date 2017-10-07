В США автомобиль врезался в толпу военных

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Автомобиль врезался в военных на тренировочной военной базе США Форт Джексон (Fort Jackson) в штате Южная Каролина, два человека погибли, шесть ранены, сообщило командование базы.
Подробности инцидента не приводятся.
Как сообщил официальном микроблоге в Twitter командир центра генерал-майор Пит Джонсон, начато расследование инцидента. Он выразил соболезнования в связи с трагедией.
#SCNews #FortJackson pic.twitter.com/Y15YX7pXDA— Fort Jackson PAO (@FortJacksonPAO) 6 октября 2017 г.