ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Россия и США успешно сотрудничают в космосе, нужно взять эту модель на вооружение для построения отношений двух стран, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в рамках презентации фильма "Салют-7".

Картину "Салют-7" режиссера Клима Шипенко о подвиге советских космонавтов в рамках мировой премьеры показали в российском посольстве в Вашингтоне в пятницу.

Антонов напомнил, что сегодня российские космонавты и американские астронавты вместе занимаются исследованиями, "рискуют своими жизнями, полагаются друг на друга". "Это та модель, которую нам нужно использовать при выстраивании серьезных и позитивных долгосрочных отношений между нашими странами", — отметил дипломат.

В основу сюжета фильма, посвященного событиям 1985 года, легла история, произошедшая со станцией "Салют-7", находившейся на орбите в беспилотном режиме.

Неожиданно она перестала отвечать на сигналы из ЦУПа. Падение станции могло обернуться трагедией с человеческими жертвами. Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо было отправить на орбиту людей, но никто и никогда ранее не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. В широкий прокат фильм выйдет 12 октября.

Перед премьерным показом в фойе кинотеатра посольства прошла презентация международного арт-проекта "Скафандр", который в России развивает общественное движение "Юнити" при поддержке "Роскосмоса" и НАСА.

Арт-проект "Cкафандр" был создан несколько лет назад астронавтом НАСА Николь Стотт и художником Йеном Сайеном. С тех пор в космос было отправлено уже три разрисованных скафандра, в том числе "Единство", в создании которого участвовали российские онкобольные дети вместе с пациентами из США, Канады, Японии и Германии.

Миссия арт-проекта — привлечь внимание международной общественности к проблеме онкологических заболеваний, объединить людей, которые столкнулись с этой проблемой, дать им надежду на выздоровление.