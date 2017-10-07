В Польше из-за штормового циклона остановили поезд Москва-Париж

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Поезд, следовавший из Москвы в Париж, временно остановлен на станции Жепин в Польше в связи с остановкой железнодорожного движения на территории Германии из-за циклона "Ксавье", сообщила в субботу пресс-служба ОАО "РЖД".

Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение на севере Германии полностью остановлено из-за циклона "Ксавье" (Xavier), затронуты также маршруты дальнего следования Берлин-Ганновер и Берлин-Гамбург. В Берлине приостановлено движение пригородных электричек и автобусов. Стихия также повлияла на авиасообщение в столичных аэропортах Шенефельд и Тегель. В Гамбурге остановлено движение пригородных электричек и некоторых линий метро.

"В связи с ураганом "Ксавьер" в настоящее время закрыто движение поездов на участке Франкфурт-на-Одере — Берлин немецких железных дорог. Поезд №23 Москва — Париж остановлен на станции Жепин", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "достигнута договоренность с представителями железнодорожных администраций Польши, Германии, Франции по организации перевозки пассажиров поезда №23 Москва — Париж и №24 Париж — Москва до станций назначения автобусами и местными поездами".