В Белом доме заявили, что Трамп "удерживает мир от хаоса"

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Официальный представитель Администрации президента США Сара Сандерс заявила на брифинге, что Дональд Трамп "удерживает мир от хаоса", пишет издание Hill.

"Я считаю, что именно президент удерживает мир от хаоса", — сказала Сандерс.

В Белом доме также отметили, что Трампу помогают его "невероятная" команда, а также союзники по всему миру.

"У него есть невероятная команда, которая помогает ему в этом деле. И он добился огромных успехов на международной арене, работая сообща с нашими союзниками против врагов", — добавила Сандерс.

Выступая на Генеральной ассамблее ООН в сентябре, Трамп призвал защищать мир и демократию, при этом пригрозил "режимам-изгоям". В частности, президент США заявил, что Вашингтону придется уничтожить КНДР, если она будет представлять угрозу для США.