Президент США Дональд Трамп провел встречу с новым послом в РФ Джоном Хантсманом, чтобы пожелать ему удачи в работе по восстановлению российско-американских отношений, сообщил Белый дом.

"Президент Дональд Трамп встретился с послом США в России Джоном Хантсманом и его супругой Мэри Кэй Хантсман, чтобы пожелать им всего хорошего по их приезду в Москву для представления Соединенных Штатов и в работе по улучшению наших отношений с Россией", — сообщила пресс-служба Белого дома в пятницу.