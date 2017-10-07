Роуссефф рассказала о возможных причинах своего отстранения от власти

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывший президент Бразилии Дилма Роуссефф в интервью РИА Новости рассказала, что стала "жертвой медийного парламентского переворота", так как её правительство последовательно блокировало проект, предполагающий социально-экономическую неолиберализацию страны.

"Я стала жертвой медийного парламентского переворота. Этот переворот произошел, потому что мы четыре раза подряд блокировали неолиберальный проект, как с социально-экономической точки зрения, так и с точки зрения геополитики", — сказала она.

Роуссефф подчеркнула, что целью данного проекта было "внедрить в Бразилии режим, который уже пробовали внедрить раньше. Этот проект состоит из сокращения роли бразильского государства".

"Все, что сейчас происходит в Бразилии, имеет отношение к перевороту, который произошел в августе 2016 года, который планировался и начал проводиться три месяца спустя после моей победы на выборах с 54,5 миллионов голосов", — заявила Дилма Роуссефф.