Экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф рассказала о своем визите в Россию

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывший президент Бразилии Дилма Роуссефф рассказала о своем визите в Россию, в частности, по ее словам, получила приглашения на дискуссии по изучению Латинской Америки, заявила в интервью РИА Новости бывшая глава государства.

"Идея визита в Россию имеет отношение к организации, в которую входят три университета, и к CLACSO (Латиноамериканский совет социальных наук). Эти университеты отправили мне приглашения, и в связи с тем, что они связаны с CLASCO, я приехала сюда, чтобы поговорить об областях науки, изучающих Латинскую Америку, и, конечно же, изучающих Бразилию, так как Бразилия — одна из самых больших стран Латинской Америки", — сказала она.

Также Роуссефф отметила, что еще одной причиной данного визита стало желание прояснить ситуацию в Бразилии для всего мира. Она подчеркнула, что уже побывала в главных университетах Испании, Португалии, а также всего западного побережья США.

По словам экс-президента Бразилии, в рамках данной поездки она посетила университет Хельсинки, университеты Санкт-Петербурга и Москвы, а также Российскую академию наук и выступила с речью в институте стран Латинской Америки.

"Главная цель — объяснить характеристики переворота, как они развиваются, что происходит и что произойдет в стране в следующем году, в котором Бразилии придётся столкнуться с самой собой, так как это будет год президентских выборов", — подчеркнула Дилма Русеф.