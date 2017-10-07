Окончательные результаты: в Каталонии подвели итоги референдума

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума. Архивное фото

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума. Архивное фото

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правительство Каталонии официально объявило, что 90,18% избирателей проголосовали на референдуме за независимость региона.

Референдум о независимости, не признанный испанскими властями и замороженный до проведения Конституционным судом, состоялся первого октября.

Как отметили организаторы плебисцита, явка составила 43,03%, всего в голосовании приняли участие 2 миллиона 286 тысяч 217 человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса. Из них за независимость выступили 90,18%, (2 миллиона 44 тысячи 38 человек), против — 7,83% (177,547 человек). Пустые бюллетени опустили в урну 1,98% участников плебесцита.

Объявление независимости

Как заявил лидер фракции коалиции "Вместе за да" Луис Короминас, в понедельник состоится заседание каталонского парламента. Ранее сообщалось, что на заседании может выступить глава Женералитета Карлес Пучдемон.

Короминас не стал комментировать, будет ли на заседании представлена декларация о независимости Каталонии, но сказал, что цель заседания — "применить закон о референдуме", который принял парламент 7 сентября.

Однако депутат от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" (CUP) Бенет Салельяс (Benet Salellas) отметил, что парламент на заседании девятого октября все же провозгласит независимость.

"Это заседание (парламента — ред.) для того, чтобы оценить результаты (референдума 1 октября — ред.) и претворить в жизнь эти результаты, то есть объявить независимость и провозгласить республику", — заявил Салельяс на пресс-конференции.

Позиция Мадрида

Ранее глава Каталонии Карлес Пучдемон, чьи слова приводит телерадиокорпорация Би-би-си, заявил, что объявление о независимости произойдет в ближайшие дни.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал главу Каталонии отказаться от идеи независимости. Как отметил испанский премьер, это позволит избежать "большего зла". Он также заявил, что Каталонии необходимо "вернуться к законности".

Король Испании Фелипе VI заявил, что правительство Каталонии своим решением о проведении плебисцита демонстрирует "неприемлемое неподчинение". Монарх отметил, что действия каталонских властей направлены на то, чтобы "разрушить единство Испании". Он также назвал незаконным проведенный референдум о независимости. Монарх также добавил, что Каталония останется в составе Испании.

Столкновения и митинги

"Мы должны следовать нашим демократическим принципам. Таким образом, в той Испании, которая будет лучше, чем мы желаем, будет и Каталония", — сказал Фелипе VI.

В день проведения референдума на некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, в ходе которых пострадали почти 900 человек, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины.

В последующем представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло извинился за действия правоохранительных органов в день референдума.

Третьего октября в Каталонии прошел всеобщий день забастовки против действий испанской полиции. Около сотни тысяч человек вышли на улицы.

Международная реакция

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума в Каталонии. Он также отметил, что в России переживают из-за ситуации в Испании, однако российский лидер подчеркнул, что "это, конечно, внутреннее дело испанского правительства".

Заместитель главы МИД России Алексей Мешков комментируя ситуацию в Испании, заявил, что Москва рассчитывает, что вопросы вокруг референдума в Каталонии будут решаться в рамках испанского правового поля.

Украинский МИД назвал нелигитимным референдум о независимости Каталонии. Также в Киеве заявили, что выступают за за уважение суверенитета и территориальной целостности Испании.

Еврокомиссар Гюнтер Эттингер предупредил, что ситуация в Испании может вылиться в вооруженный конфликт в "самом центре Европы". По мнению еврокомиссара по экономике и финансам Пьера Московиси, Европейский союз признает только Испанию в качестве члена ЕС, и если Каталония станет независимой, она не получит членства в союзе. Кроме того, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал прошедший в Каталонии референдум незаконным, так как он, по его словам, противоречит испанской конституции.

В ООН призвали к урегулированию ситуации вокруг Каталонии путем переговоров и расследовать все случаи насилия, совершенные во время референдума об отделении региона от Испании.

В Латвии нашли "российский след" в каталонском референдуме. По мнению главы МИД страны Эдгара Ринкевича, "референдум о независимости Каталонии для России был как "упавшая на пол конфета", которую она использовала, чтобы расколоть ЕС". Комментируя заявление латвийского дипломата, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Ринкевича "агрегатором фейковых новостей".