"Это Англия?": мигранты пробрались в Великобританию в двигателе автобуса

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Великобритании водитель автобуса обнаружил в моторном отсеке своего транспортного средства четырех мигрантов из Судана и Эритреи, пишет Daily Mail.

Издание сообщает, что автобус возвращался в Великобританию из французского города Кале. Когда водитель остановился в придорожном сервисе, он услышал стук, исходящий из района двигателя. Открыв моторный отсек, водитель обнаружил в нем мигрантов.

"Я открыл моторный отсек и увидел там лицо, довольно недружелюбное. Температура там должна была быть около 65 градусов по Цельсию. Их было четверо, и все они находились там как минимум пять с половиной часов", — рассказал изданию британец.

Мигранты в свою очередь начали кричать: "Это Англия?" Водитель вызвал полицейских, которые извлекли "незваных гостей" из автобуса.