В Америке в организации теракта обвинили граждан США, Канады и Филиппин

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Трое граждан США, Канады и Филиппин обвиняются в попытке организации теракта в Нью-Йорке летом 2016 года, сообщил минюст США в пятницу.

Обвинения против 19-летнего гражданина Канады Абдулрахмана Эль-Банасави, 19-летнего проживающего в Пакистане гражданина США Тала Харуна и 37-летнего гражданина Филиппин Рассела Салика были выдвинуты ранее, но оставались засекреченными до настоящего времени.

Как сообщило ведомство в пятницу, обвиняемые "планировали во имя ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) взорвать и открыть стрельбу в многолюдных местах Нью-Йорка во время священного месяца Рамадан в 2016 году”. В их планы входили теракты в метро, взрыв на знаменитой Тайм Сквер и стрельба на концертах, свидетельствует заявление минюста.

Обвиняемые приобрели материалы для изготовления бомбы и даже арендовали помещение неподалеку от города, чтобы создавать там взрывное устройство. Один из обвиняемых осуществлял перевод средств с Филиппин в США для финансирования планируемых терактов.

Гражданин Канады Абдулрахман Эль-Банасави был арестован в мае 2016 года в штате Нью-Джерси, позднее в октябре 2016 года он пошел на сделку со следствием, признав вину. Двое других соучастников, Тала Харун и Рассел Салик были арестованы в Пакистане и Филиппинах в период с октября 2016 по май 2017 года по запросу США и ожидают экстрадиции.