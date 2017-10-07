В штате Мексики объявили высокий уровень опасности перед приходом шторма

МЕХИКО, 7 окт – РИА Новости. Национальная система гражданской обороны Мексики в пятницу объявила "оранжевый" (высокий) уровень угрозы в штате Кинтана-Роо в связи с приближением тропического шторма "Нэйт".

Стихия уже унесла жизни десятков человек в странах Центральной Америки. По последним данным, в Никарагуа, Коста-Рике, Гондурасе и Сальвадоре погибли в общей сложности 23 человека.

Власти просят население Кинтана-Роо, где расположен всемирно известный курорт Канкун, покинуть опасные территории и переместиться во временные убежища. Эксперты ожидают волн высотой 2-4 метра у берегов штата. В семи муниципалитетах в пятницу были отменены занятия в школах в связи с угрозой стихии.