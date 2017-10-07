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В мире

Пиво в Дрездене и бургер в Нью-Йорке: как в мире поздравят Владимира Путина

08:0007.10.2017
0900
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкДрезден. Архивное фотоДрезден. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские и зарубежные предприниматели воспользовались днем рождения Владимира Путина как способом привлечь к себе внимание: к 65-летию президента выпускают модные коллекции и выпекают новые виды пиццы. Самые необычные акции — в подборке РИА Новости.

Hot Like Putin

В вашингтонском кафе Ledo Pizza в честь российского лидера с 7 по 9 октября можно будет заказать острую пиццу с соленым огурцом "Hot Like Putin” ("Горячий, как Путин". — Прим. ред.).

Художник Алексей Сергиенко и его 2-х метровый арт-объект «Золотой Путин». Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Алексея Сергеенко
Художник из Петербурга создал "Золотого Путина" к юбилею президента

"Президент Путин — культовая личность. Он харизматичный и яркий лидер. Поэтому мы решили поздравить его с днем рождения и разработали уникальный рецепт, подчеркивающий его сильный и необычный характер", — прокомментировали в заведении.

В московском ресторане Black Star Burger в субботу представят особое блюдо, приготовленное "с использованием любимых ингредиентов" главы государства. "Президентский бургер" вам откроет точный рецепт здоровья, крепости духа, абсолютной брутальности и сверхсил", — обещают владельцы.

Специальный сэндвич — "Путинс бургер" — можно будет попробовать и в нью-йоркском Lucy's Cantina Royale.

В одном ряду с Бэтменом

Британский бренд Matchless разработал ко дню рождения президента новую коллекцию верхней одежды. Уже известно, что в нее войдет кожаная куртка "Путин" стоимостью 1,7 тысячи долларов.

Коллекция пополнит лимитированную серию, которая называется "Герои". В рамках этой линейки выходили реплики предметов верхней одежды культовых персонажей кино, таких как Хан Соло ("Звездные войны") или Брюс Уэйн ("Бэтмен").

"Мы считаем президента России Владимира Путина современным супергероем и уважаем его сильный характер, мужественный имидж, чувство юмора и невозмутимость — качества, которые он проявляет как мировой лидер", — сказал управляющий директор Matchless Мануэль Маленотти.

Вечеринка в Дрездене

В дрезденской пивной Bierbar am Thor, в которую, по словам владельцев, захаживал будущий президент, 7 октября пройдет специальная вечеринка.

Всех гостей бесплатно угостят пивом "Radeberger" — считается, что его Владимир Путин особенно любит.

Bierbar am Thor
Bierbar am Thor

Юбилейный стрит-арт

На день рождения российского президента обратили внимание не только предприниматели, но и активисты.

"Долгих лет жизни, защитник Путин. С днем рождения!" — граффити с такой надписью появилось на здании в одном из районов сирийского Дейр-эз-Зора. Прорыв окружения этого города стал одной из крупнейших побед в Сирии.

Граффити в Сирии
Граффити в Сирии

Стрит-арт с поздравлениями появится 7 октября в центре Барселоны в районе фуникулера на гору Монжуик. Организаторы акции обещают при этом обыграть картины Сальвадора Дали. Граффити приурочено еще и к подведению итогов референдума о независимости Каталонии. Российский президент, напоминают авторы, отмечал, что "каждый народ имеет право на самоопределение".

Большое граффити в честь Владимира Путина нарисуют и в центре Парижа. Художники обещают сделать акцент на миротворческих усилиях президента России.

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