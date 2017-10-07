Они в укромном месте Бритни Спирс: смешные истории о "русских хакерах"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Осенью 2017-го исполняется год с того момента, как мем "русские хакеры" завоевал мировые СМИ. Анонимные кибератаки, имеющие неисчислимых заказчиков, были сведены в образе виртуального преступника, связанного с Кремлем. Начало кампании положил предвыборный штаб кандидата от демократов на выборах США Хиллари Клинтон, почин которого поддержали дружественные Вашингтону СМИ разных стран мира. Однако по мере того как период предвыборных кампаний в западном мире заканчивается, тон обвинений меняется: они "желтеют" и становятся все более абсурдными. Если раньше русских обвиняли в политическом вмешательстве и интригах, то сегодня речь идет преимущественно о бытовом хакерстве — курьезных и логически необъяснимых историях.
Эстония: "русские хакеры" грузят хип-хоп на смартфоны
История имеет продолжение: в этом году один из военнослужащих, все-таки пользовавшийся смартфоном, обнаружил на своем девайсе необычные файлы. Солдат был готов божиться, что никогда не скачивал их. После распаковки выяснилось, что речь идет об аудиозаписи музыки в стиле хип-хоп. Не оставалось предположить ничего другого кроме того, что "русские хакеры" с какими-то целями загрузили музыку на девайс. Одновременно со смартфона стали пропадать некоторые важные программы.
В укромном месте Бритни
"Русские хакеры" пробираются на электростанцию
Еще один недавний скандал, касающийся "русских хакеров", также оказался не совсем из сферы политики. Анонимные американские чиновники сообщили Bloomberg, что взломщики якобы из нашей страны атаковали киберсеть американской АЭС в Волф Крике. Нападение, которое могло бы навредить безопасности США, такой цели перед собой не ставило: хакеры проявили интерес только к корпоративным базам данных и бизнес-проектам. Граждане США вздохнули с облегчением. "Нападение русских" на деле оказалось неотличимо от повседневного промышленного шпионажа.
След в конце отеля
Летом об еще одном нападении "русских хакеров" сообщило агентство Far Eye. Мишенью предполагаемой атаки стал еще один объект повседневной инфраструктуры — гостиницы. Связь преступления с политикой просматривается лишь относительно: предполагается, что в отелях могли останавливаться влиятельные лица. Однако что именно за пансионы пали жертвами русских и прослушали ли в них хоть кого-то из корпоративных соображений не сообщается.
"Русские хакеры" срывают собственный чемпионат мира
И совсем же к повседневной сфере относятся обвинения против "русских хакеров", которые выдвигают в английской футбольной ассоциации. Объединение призвало национальную команду в случае, если та пробьется на чемпионат мира в Россию, не пользоваться вай-фай из опасения пострадать от "русских хакеров". С точки зрения британцев, "русский хакер", отказавшись от своей прежней политической роли, окончательно превратился в мелкого пакостника, атакующего по преимуществу представителей среднего класса.