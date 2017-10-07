Они в укромном месте Бритни Спирс: смешные истории о "русских хакерах"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Осенью 2017-го исполняется год с того момента, как мем "русские хакеры" завоевал мировые СМИ. Анонимные кибератаки, имеющие неисчислимых заказчиков, были сведены в образе виртуального преступника, связанного с Кремлем. Начало кампании положил предвыборный штаб кандидата от демократов на выборах США Хиллари Клинтон, почин которого поддержали дружественные Вашингтону СМИ разных стран мира. Однако по мере того как период предвыборных кампаний в западном мире заканчивается, тон обвинений меняется: они "желтеют" и становятся все более абсурдными. Если раньше русских обвиняли в политическом вмешательстве и интригах, то сегодня речь идет преимущественно о бытовом хакерстве — курьезных и логически необъяснимых историях.

Эстония: "русские хакеры" грузят хип-хоп на смартфоны

В октябре 2017 года скандал, связанный с "русскими хакерами", затронул общественное мнение стран Прибалтики и Польши, ранее разместивших на своей территории дополнительные контингенты сил НАТО. По сообщению The Wall Street Journal, на смартфоны расквартированных солдат повели наступление кибервзломщики, якобы действующие с помощью передвижной телефонной антенны, установленной на территории России. Задача преступников сводилась к хулиганству: попыткам стереть персональные данные со смартфонов военных. В руководстве НАТО, однако, опасность приняли всерьез: с 2017 года доступ военнослужащих к интернет-соединению ограничен специально отведенными хот-спотами, смартфоны изымаются, а тех, кто пробует прятать их, подвергают испытанию жидкостью. Это значит, что их не обыскивают, а заставляют прыгать в воду, чтобы доказать, что телефона у них с собой нет.

История имеет продолжение: в этом году один из военнослужащих, все-таки пользовавшийся смартфоном, обнаружил на своем девайсе необычные файлы. Солдат был готов божиться, что никогда не скачивал их. После распаковки выяснилось, что речь идет об аудиозаписи музыки в стиле хип-хоп. Не оставалось предположить ничего другого кроме того, что "русские хакеры" с какими-то целями загрузили музыку на девайс. Одновременно со смартфона стали пропадать некоторые важные программы.

В укромном месте Бритни

© screenshot Скриншот инстаграма Бритни Спирс © screenshot Скриншот инстаграма Бритни Спирс

"Русские хакеры" пробираются на электростанцию

Упоминание "русских хакеров" уже в связи не с политикой, а с повседневной жизнью становится все более ощутимой тенденцией последних месяцев. Летом 2017 года словацкие эксперты по кибербезопасности обнаружили "взломщиков из России" за виртуальным мошенничеством на инстраграм-аккаунте певицы Бритни Спирс. Саму страницу преступники, правда, не взламывали и интереса к ее личности не проявили, зато в комментариях к изображениям разместили вредоносные ссылки. Те оказались упрятаны в укромном месте среди многочисленных комментариев. Руку Москвы за киберпреступлением определили по неким косвенным уликам, но в чем именно заключались мотивы Кремля сформулировать так никто и не смог.

Еще один недавний скандал, касающийся "русских хакеров", также оказался не совсем из сферы политики. Анонимные американские чиновники сообщили Bloomberg, что взломщики якобы из нашей страны атаковали киберсеть американской АЭС в Волф Крике. Нападение, которое могло бы навредить безопасности США, такой цели перед собой не ставило: хакеры проявили интерес только к корпоративным базам данных и бизнес-проектам. Граждане США вздохнули с облегчением. "Нападение русских" на деле оказалось неотличимо от повседневного промышленного шпионажа.

След в конце отеля

Летом об еще одном нападении "русских хакеров" сообщило агентство Far Eye. Мишенью предполагаемой атаки стал еще один объект повседневной инфраструктуры — гостиницы. Связь преступления с политикой просматривается лишь относительно: предполагается, что в отелях могли останавливаться влиятельные лица. Однако что именно за пансионы пали жертвами русских и прослушали ли в них хоть кого-то из корпоративных соображений не сообщается.

"Русские хакеры" срывают собственный чемпионат мира

И совсем же к повседневной сфере относятся обвинения против "русских хакеров", которые выдвигают в английской футбольной ассоциации. Объединение призвало национальную команду в случае, если та пробьется на чемпионат мира в Россию, не пользоваться вай-фай из опасения пострадать от "русских хакеров". С точки зрения британцев, "русский хакер", отказавшись от своей прежней политической роли, окончательно превратился в мелкого пакостника, атакующего по преимуществу представителей среднего класса.