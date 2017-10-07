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Спутник бросает тень: что и откуда знало ЦРУ о космической программе СССР

08:0007.10.2017
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервый искусственный спутник Земли. Архивное фотоПервый искусственный спутник Земли. Архивное фото
© РИА Новости
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Обнародование новой порции рассекреченных материалов из своих архивов ЦРУ США приурочило к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. По замыслу авторов публикации, 59 документов на 440 страницах призваны продемонстрировать, что американские "компетентные органы" знали о готовящемся в СССР событии и вообще хорошо были осведомлены о ходе выполнения советской космической программы. Но они доносят и то смятение, с которым из-за океана наблюдали за успехами Москвы в космосе. РИА Новости изучили выложенные в интернет документы.

"Непревзойденный международный престиж"

Успешный запуск первого советского спутника, состоявшийся 4 октября 1957 года, был событием, "ошеломившим американскую общественность и прессу, но не американских политиков и разведсообщество. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сообщило о достижениях, которые привели к этому знаменательному запуску, президента [Дуайта] Эйзенхауэра, предоставив ему стратегическое преимущество для осуществления ответа США", говорится в предисловии к опубликованным материалам.

Запуск первого советского искусственного спутника Земли. Кадр из цветного документального фильма 10 лет космической эры
© РИА Новости
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ЦРУ рассекретило документы о запуске первого спутника СССР

Действительно, еще за несколько лет до старта первого спутника в Соединенных Штатах всерьез озаботились тем, какая страна первой выйдет в космос. Волновали и военный аспект, и вопрос престижа. Об этом, в частности, говорит письмо директора Центральной разведки Аллена Даллеса министру обороны США Чарлзу Уилсону, датированное 29 января 1955 года.

"Я с большим интересом следил за прогрессом в осуществлении планов разработки искусственного спутника земли. Прежде всего хотелось бы выказать озабоченность по поводу того, кто первым осуществит запуск спутника и его возможного использования для осуществления передовых методов сбора разведывательных данных. Дополнять неоспоримые научные доводы в поддержку разработки спутника Земли нет необходимости, однако та страна, которая впервые успешно запустит спутник и тем самым выйдет в околоземное пространство, получит непревзойденный международный престиж и признание. Во многих отношениях это будет сопоставимо с первенством в освоении ядерной энергии. Наше научное сообщество, также как вся страна, сможет получить бесценные уважение и доверие — вот почему именно мы должны быть первыми в космосе", — пишет Даллес.

© AP PhotoДиректор ЦРУ Аллен Даллес
© AP Photo
Директор ЦРУ Аллен Даллес

При этом он указывает на "мощное психологическое воздействие", под которым находится разработка американской космической программы, поскольку за ней наблюдают не только "дружелюбные и нейтральные государства", но и "коммунистические страны". По словам Даллеса, мир находится на пороге "длительной холодной войны", и это, утверждает он, — основной аргумент в пользу ускорения работ.

Но с ускорением у американцев не очень-то получалось. Несколько попыток запустить на орбиту свой спутник закончились неудачами и авариями. Первый успешный запуск спутника "Эксплорер-1" состоялся лишь четыре месяца спустя после советского — 1 февраля 1958 года.

Ошибки в датах

Время идет, и американской разведке становится все яснее, что Советский Союз реально стоит на пороге выхода в космос — вопрос оставался только в том, когда именно это произойдет. Нервозность возрастает. Доклад, озаглавленный "Оценка США возможностей советских управляемых ракет", вышел 9 февраля 1956 года.

"Спутник Земли. Мы считаем, что Советы пытаются разработать такой аппарат в кратчайшие сроки и имеют достаточные возможности, чтобы достичь этого к 1958 году. Устройство, которое сможет собирать и передавать научные данные из верхних слоев атмосферы, — к 1963 году", — говорится в документе.

Кроме подготовки СССР к запуску спутника, в нем подробно рассматриваются все другие аспекты советских ракетных программ, прежде всего военные.

Почти полтора года спустя — 27 июня 1957 года — выходит другой доклад ЦРУ "Советы готовятся к более раннему запуску спутника Земли", где предполагается, что спутник СССР может выйти на орбиту уже в текущем году.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкСхема орбиты первого спутника Земли
© РИА Новости
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Схема орбиты первого спутника Земли

"Вероятно, в 1957 году СССР может запустить свой орбитальный спутник Земли. При этом для них желательно, если не обязательно, осуществить запуск спутника за неделю до или после периода солнцестояния, то есть приблизительно 21 июня или 21 декабря, чтобы обеспечить лучшее наблюдение за ним на рассвете и в сумерках", — сказано в новом докладе.

Уверенность разведки подкрепляется тем, что советский лидер Никита Хрущев в одном из своих выступлений пообещал, что в ближайшее время СССР станет первым в космосе. В ЦРУ констатируют, что в Москве "хорошо представляют психологические и политические преимущества быть первыми в этой области".

Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
© AFP 2017 / Saul Loeb
ЦРУ набирает сотрудников со знанием русского языка

В то же время разведчики предполагают, что, поскольку "вероятность неудачи конкретного запуска составляет примерно 50 процентов, возможно, что СССР объявит о нем только после его проведения. На время объявления может повлиять стремление не допустить преждевременного распространения какой-либо информации, из которой могут быть сделаны дедуктивные выводы в отношении возможностей военных ракет".

"СССР, вероятно, предпримет серьезные усилия, чтобы стать первой страной, вышедшей на орбиту спутника Земли. Мы полагаем, что в 1957 году СССР уже обладает способностью для создания орбитального спутника, с помощью которого сможет получать научную информацию и определенные данные военного характера. Вероятно, спутник, обладающий более значительными разведывательными возможностями для военных целей, может быть выведен на орбиту в 1963-1965 годах", — говорится в справке ЦРУ для комитетов Конгресса США, направленной на Капитолийский холм два месяца спустя — 29 августа.

© РИА Новости / Владимир БогатыревПерейти в фотобанкПервый искусственный спутник Земли
© РИА Новости / Владимир Богатырев
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Первый искусственный спутник Земли

На самом деле до старта первого советского спутника оставалось лишь чуть больше месяца.

Откуда сведения?

В обнародованных документах содержится множество подробностей о советских спутниках и ракетах. Анализируются их конструкции, материалы, из которых они сделаны, орбитальные данные, радиочастоты, на которых они выходят на связь. Для получения всех этих сведений использовались как открытые, так и агентурные источники.

К первым, в частности, относится подробнейший анализ выступлений советских ученых на международных конференциях. Взвешивается каждое слово, одна информация сопоставляется с другой, делаются предположения и выводы.

© CIAОтчет ЦРУ об анализе выступлений советских ученых, касающихся космической программы СССР
© CIA
Отчет ЦРУ об анализе выступлений советских ученых, касающихся космической программы СССР

Чаще других встречается имя Анатолия Благонравова — видного советского ученого в области механики. Академик, генерал-лейтенант артиллерии, дважды Герой Социалистического Труда, он в начале 1950-х вел научно-организационную работу по исследованию верхних слоев атмосферы при помощи ракет, а с 1963 года возглавлял комиссию Академии наук СССР по исследованию и использованию космического пространства. Благонравов был действительным членом Международной академии астронавтики и частым участником многих зарубежных симпозиумов и конференций.

Но кроме данных из легальных и доступных источников, широко используются и другие сведения, явно полученные нелегальным путем. Называются документы очевидно конфиденциального и секретного характера, приводятся названия "закрытых" предприятий.

© РИА Новости / Георгий ПетрусовПерейти в фотобанкАкадемик Анатолий Благонравов
© РИА Новости / Георгий Петрусов
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Академик Анатолий Благонравов

"Обзоры моделей советских спутников, космического зонда "Мечта" и его ракеты-носителя указывают, что алюминий является основным материалом конструкций. Отчеты советского ракетного производства, а именно завода № 82 в Тушино, указывают, что дюралюминиевые и нержавеющие стальные листы использовались для обшивок ракет, а нержавеющая сталь — для носовых конусов", — говорится, к примеру, в документе, посвященном изучению материалов, из которых изготавливались советские космические аппараты, датированном 15 января 1960 года.

"Страница закрыта"

Исходный посыл авторов публикации, содержащийся в первых строках предисловия к обнародованному архиву, — ЦРУ знало о подготовке запуска первого спутника Земли и своевременно информировало Белый дом. Очень похоже на то, что это стало своеобразным ответом Лэнгли на те "поздравления", которыми осыпали американскую разведку мировые СМИ к 18 сентября — дню 70-летия этого ведомства.

АПЛ проекта 941 Акула
© www.ckb-rubin.ru
Из архива ЦРУ. Чем советский флот удивил ВМС США в годы холодной войны

Редкое американское, европейское, да и российское издание обошло вниманием эту дату и не припомнило ЦРУ множество ошибок, совершенных им за годы деятельности: то, как "проспали" испытание первой советской ядерной бомбы, вторжение в Афганистан, а потом и распад СССР. Провальную операцию в кубинском заливе Свиней в 1961 году и скандальные попытки покушения на Фиделя Кастро. Наконец, так и не нашедшие подтверждения "доказательства" наличия у иракского лидера Саддама Хусейна оружия массового поражения, а также многое другое. Так что "зато мы знали о спутнике" — вполне логичный ответ.

© CIAТекст, который невозможно прочесть
© CIA
Текст, который невозможно прочесть

В то же время "рассекреченным" и "опубликованным" ведь этот массив документов можно назвать лишь весьма условно и с изрядной натяжкой. Большинство материалов представляет собой отсканированные листы машинописных текстов, не менее половины из которых просто невозможно прочесть — буквы неразличимы. Многие куски текста (иногда почти 100% в документе) закрашены черным, а порой просто изъяты листы, вместо которых красуется надпись "Страница закрыта".

В общей сложности реально доступна для чтения в лучшем случае четверть всех для чего-то размещенных материалов.

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