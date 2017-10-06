Полмиллиона жителей Коста-Рики остались без воды из-за тропического шторма

МЕХИКО, 6 окт – РИА Новости. Более 500 тысяч из 4,9 миллиона населения Коста-Рики сейчас не имеют доступа к питьевой воде как следствие тропического шторма "Нэйт", обрушившегося на центральноамериканскую страну.

По данным местной службы водоснабжения и канализации, в основном системы водоснабжения пострадали в регионах Центральный, Брунка и Центрально-Тихоокеанский.

В связи с чрезвычайной ситуацией власти начали доставку и раздачу питьевой воды в ряде населенных пунктов.

По последним официальным данным, жертвами стихии в Коста-Рике стали восемь человек, еще 30 считаются пропавшими без вести. Президент Луис Гильермо Солис в пятницу объявил трехдневный траур по погибшим.