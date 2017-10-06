Взрыв ярчайшего метеора в небе над Китаем поразил очевидцев

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Гигантский огненный шар появился в небе над округом Шангри-Ла в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Об этом сообщает Sputnik International.

Метеор освещал ночное небо около пяти секунд. На записях, сделанных очевидцами, отчетливо видны три вспышки. Сообщается, что метеоры могли упасть в небольшой деревне, расположенной в 25 милях от Шангри-Ла.

Эксперт из Юньнаньских обсерваторий Китайской академии наук Чжан Синьсян пояснил, что странные объекты, появившиеся в небе, по-видимому, являются болидами. Это разновидность метеоров, которые отличаются чрезвычайной яркостью — сопоставимой с яркостью луны. Их падение иногда сопровождается детонацией.

Asteroid hit near Shangri-La County in SW China's Yunnan.The hit has made an explosion equivalent to 540 tons of TNT https://t.co/rTia92qyTq pic.twitter.com/DxVWTDa9Jz — People's Daily,China (@PDChina) 5 октября 2017 г.

Взрыв зафиксировали также специалисты НАСА. По их данным, он произвел 0,54 килотонны энергии, что равносильно детонации 540 тонн тротила.