Саудовская Аравия ожидает снятия санкций с России в ближайшее время

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Международное сообщество может договориться о снятии санкций с России, причем это скоро может произойти, заявил в пятницу глава МИД Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр.
"Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право, и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций", — заявил Адель ибн Ахмед аль-Джубейр в интервью телеканалу Россия24.
Он добавил, что считает, что "это скоро должно произойти".