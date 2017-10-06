В Лондоне на вечере Gift of Life собрали 80 тысяч фунтов для больных детей

ЛОНДОН, 6 окт – РИА Новости, Мария Табак. Благотворительный вечер в Лондоне с участием известного актера Сергея Безрукова позволил собрать более 80 тысяч фунтов стерлингов на помощь российским детям, страдающим от онкологических и гематологических заболеваний, сообщила РИА Новости в пятницу соучредитель фондов Gift of Life и "Подари жизнь" актриса Дина Корзун.
"Мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает, и музыкантам, приехавшим в Лондон из разных уголков мира, и моей коллеге Марии, и нашему другу Сергею, который нашел время в своем очень плотном графике", — сказала Корзун.
"Спасибо всем небезразличным к деятельности фонда Gift of Life. Мы многое можем сделать вместе, чтобы подарить жизнь", — сказал Безруков.
Фонд Gift of Life был основан в 2011 году, чтобы дать возможность фонду "Подари жизнь" обратиться к благотворителям за пределами России — как иностранцам, так и выходцам из России, живущим в Великобритании и других странах. "Подари жизнь" с 2006 года помог более чем 35 тысячам детей со всей России, в частности, покупкой жизненно важных лекарств, недоступных в РФ, а также поисками подходящих доноров костного мозга.