В Лондоне на вечере Gift of Life собрали 80 тысяч фунтов для больных детей

ЛОНДОН, 6 окт – РИА Новости, Мария Табак. Благотворительный вечер в Лондоне с участием известного актера Сергея Безрукова позволил собрать более 80 тысяч фунтов стерлингов на помощь российским детям, страдающим от онкологических и гематологических заболеваний, сообщила РИА Новости в пятницу соучредитель фондов Gift of Life и "Подари жизнь" актриса Дина Корзун.

Вечер под названием "Ананасы в шампанском" прошел в четверг в частном клубе в центре Лондона. Программу вечера составили Корзун, телеведущая Мария Третьякова и скрипач Дмитрий Берлинский с камерным ансамблем, отвечавшие за музыкальное сопровождение. Безруков, Корзун и Третьякова читали стихи Игоря Северянина, музыкальная часть была представлена "Элегическим трио" Сергея Рахманинова.

"Мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает, и музыкантам, приехавшим в Лондон из разных уголков мира, и моей коллеге Марии, и нашему другу Сергею, который нашел время в своем очень плотном графике", — сказала Корзун.

В рамках вечера прошел благотворительный аукцион, одним из лотов которого стал портрет балерины Натальи Осиповой, проданный за 10 тысяч фунтов стерлингов. Частная фотосессия с Осиповой стала еще одним лотом, ушедшим с молотка за 30 тысяч фунтов стерлингов. Третий лот, портрет на заказ в технике пастели от британского портретиста Светланы Кэмерон, был продан за 12 тысяч фунтов стерлингов. Благотворительная лотерея принесла еще 1,7 тысячи фунтов стерлингов.

"Спасибо всем небезразличным к деятельности фонда Gift of Life. Мы многое можем сделать вместе, чтобы подарить жизнь", — сказал Безруков.

Фонд Gift of Life был основан в 2011 году, чтобы дать возможность фонду "Подари жизнь" обратиться к благотворителям за пределами России — как иностранцам, так и выходцам из России, живущим в Великобритании и других странах. "Подари жизнь" с 2006 года помог более чем 35 тысячам детей со всей России, в частности, покупкой жизненно важных лекарств, недоступных в РФ, а также поисками подходящих доноров костного мозга.