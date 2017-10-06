Экс-глава Каталонии считает, что регион еще не готов к независимости

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Каталония еще не готова к "реальной независимости", заявил бывший глава правительства автономного сообщества Артур Мас.

интервью газете Financial Times политик отметил, что регион "завоевал право стать независимым государством", но признал, что среди каталонских лидеров идет дискуссия: настал ли момент для одностороннего провозглашения независимости.

"Важно понимать, что такое провозглашение должно привести к созданию по-настоящему независимого государства. Для независимости необходимы определенные элементы, которых у нас пока нет", — сказал Мас, указав на структуры территориального контроля, налоговых сборов и судебной системы.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти, прошел 1 октября. По данным организаторов, на нем 90% избирателей проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Парламент Каталонии 9 октября планирует устроить заседание, на котором собирается "обсудить результаты референдума". Не исключено, что на этом заседании может быть принята декларация о независимости Каталонии.