Экс-глава Каталонии считает, что регион еще не готов к независимости

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Каталония еще не готова к "реальной независимости", заявил бывший глава правительства автономного сообщества Артур Мас.
"Важно понимать, что такое провозглашение должно привести к созданию по-настоящему независимого государства. Для независимости необходимы определенные элементы, которых у нас пока нет", — сказал Мас, указав на структуры территориального контроля, налоговых сборов и судебной системы.
Референдум о независимости, который не признают испанские власти, прошел 1 октября. По данным организаторов, на нем 90% избирателей проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Парламент Каталонии 9 октября планирует устроить заседание, на котором собирается "обсудить результаты референдума". Не исключено, что на этом заседании может быть принята декларация о независимости Каталонии.