Делегация Саудовской Аравии отметила успешную работу Sputnik и RT

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Представители делегации короля Саудовской Аравии, прибывшие на этой неделе с визитом в Москву, отметили успешную работу Sputnik и RT на большую международную аудиторию, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Приехал министр информации и культуры Саудовской Аравии, он встречался со Sputnik, с Russia Today (прежнее название RT — ред.), со многими нашими ключевыми изданиями, практически пытаясь понять, как можно налаживать взаимодействие и мосты. Поэтому мы уже видим, что информационное общение началось, безусловно, по-прежнему остается очень много разногласий. Но мы видим, что у саудовских коллег есть большое удивление, как тот же Sputnik со своим бюджетом, Russia Today с довольно ограниченным бюджетом может иметь такие успехи, достигая такую большую аудиторию", — сказал он в интервью "Россия 24".

"Они изучают, в том числе, как наши медиа имеют такую серьезную базу распространения в принципе, имея более ограниченные бюджеты, чем множество саудовских газет и медийных компаний", — добавил он.

По словам Дмитриева, главные редактора ведущих СМИ Саудовской Аравии отметили позитивное освещение в информационном пространстве визита короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию.

"То, что мы видим, во-первых, визит освещается крайне позитивно, очень много позитивных новостей, что проходят очень позитивные встречи, позитивные результаты. Поэтому даже сам визит — это катализатор позитивных новостей и движения вперед. Но, безусловно, не надо иметь иллюзий, ряд разногласий остается. Нельзя поменять за пару лет некие догмы, которые насаждались на протяжении 40-50 лет. Но путь в этом направлении начался", — считает глава РФПИ.

Он отметил, что прогресс, безусловно, не будет достигнут за неделю-две, или даже за год, но в итоге будет. "И прогресс действительно исторический, потому что во многом Саудовская Аравия имеет, наверное, самое большое влияние на медиа на Ближнем Востоке", — добавил Дмитриев.