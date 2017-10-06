США отправили на Украину вторую партию антрацита

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Вторую партию угля для Украины уже отправили из США, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в опубликованном в пятницу интервью украинскому информагентству "Укринформ".

"Уже зафрахтовано 700 тысяч тонн угля (из США — ред.). Первый корабль уже пришел, второй – загрузился, сейчас вышел из порта. То есть, мы стараемся так построить график, чтобы прибытие кораблей в порт "Южный" не накладывалось, и можно было их эффективно разгружать и поставлять генерирующим компаниям", — рассказал украинский министр.

Судно с первой партией антрацита в объеме 62 тысячи тонн прибыло в одесский порт "Южный" из США 13 сентября.

Украинская компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, летом подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках на Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь (сейчас импорт идет из ЮАР и США).