В ЛНР обвинили СБУ в новой попытке вербовки ополченцев

ЛУГАНСК, 6 окт — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в попытке завербовать двух ополченцев путем шантажа их родственников.

Ранее в ЛНР заявляли о попытках СБУ завербовать ополченцев, а также мирных жителей, пересекающих линию соприкосновения в районе пункта пропуска "Станица Луганская".

"Мы уже сообщали, что нам известно о том, что СБУ незаконно задерживает на КПВВ "Станица Луганская" граждан, проживающих на территории ЛНР, с целью выявления родственных связей с военнослужащими силовых ведомств ЛНР и оказания на них давления", — заявил Марочко на брифинге в пятницу.

Он уточнил, что стало известно еще о двух случаях попытки вербовки выезжавших по личным вопросам на подконтрольную Киеву территорию родственников ополченцев ЛНР. По словам Марочко, сотрудники СБУ пытались шантажировать мать сержанта Александра Дронова и мужа старшего лейтенанта Народной милиции ЛНР Елены Момот, а позже и самих военнослужащих, взяв у родственников номера их телефонов.

"Хочу через СМИ донести до дилетантов из СБУ, МВД и других силовых структур, что все попытки шантажа, подкупа, иных действий в отношении военнослужащих Народной милиции ЛНР с целью получения необходимой им информации не будут иметь успеха", — подчеркнул официальный представитель Народной милиции. Он добавил, что сотрудников спецслужб в первую очередь интересовали данные о численности и вооружении Народной милиции ЛНР.