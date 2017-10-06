Британские дизайнеры создали коллекцию одежды в честь Путина

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Британский бренд Matchless разработал коллекцию одежды к 65-му дню рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание Business of Fashion.

Дизайнеры показали один из предметов новой линейки — кожаную куртку "Путин" стоимостью 1,7 тысячи долларов. В коллекцию войдут также парки, пальто и куртки из кожи и хлопка, при создании которых модельеры вдохновлялись образом российского лидера.

"Компания объявляет о выпуске новой куртки Putin Jacket накануне дня рождения российского президента. Сама куртка и новая коллекция будут представлены на специальной презентации в январе в Лондоне", — рассказал РИА Новости управляющий директор Matchless Мануэль Маленотти.

Куртка "Путин" дополнит лимитированную серию от Matchless, которая называется "Герои". В рамках этой линейки выходили реплики предметов верхней одежды культовых персонажей кино, таких как Хан Соло или Брюс Уэйн.

"Мы считаем президента России Владимира Путина современным супергероем и уважаем его сильный характер, мужественный имидж, чувство юмора и невозмутимость — качества, которые он проявляет как мировой лидер", — сказал Маленотти. Он добавил, что политика — отличный источник вдохновения для дизайнеров и художников.

"В свои 65 лет Путин ездит на лошадях и мотоциклах, играет в хоккей и практикует дзюдо. Это необычно даже для более молодых лидеров. И да, он управляет Россией, мировой супердержавой", — отметил представитель компании.

Изделие будет изготовлено из инновационной высокотехнологичной кожи, способной выдержать 40-градусный мороз. Благодаря особой обработке материала, тепловые качества и водонепроницаемость бомбера увеличены в два раза.

На рукаве всех курток коллекции будет стоять номер "6595", указывающий на протяженность самой большой страны в мире от крайней западной до самой восточной точки на карте Google Map. "Эта куртка достаточно хороша, если вы попытаетесь пересечь это расстояние на мотоцикле", — подчеркнул Маленотти.

Коллекция появится на полках магазинов Matchless в 2018 году.

Компания Matchless, основанная в 1899 году в Великобритании, изначально производила мотоциклы. Она стала первой в своей отрасли фирмой, которая начала выпускать собственную одежду.