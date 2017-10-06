Британские дизайнеры создали коллекцию одежды в честь Путина

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Британский бренд Matchless разработал коллекцию одежды к 65-му дню рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание Business of Fashion.
"Компания объявляет о выпуске новой куртки Putin Jacket накануне дня рождения российского президента. Сама куртка и новая коллекция будут представлены на специальной презентации в январе в Лондоне", — рассказал РИА Новости управляющий директор Matchless Мануэль Маленотти.
Matchless Unveils Vladimir Putin-Inspired Outerwear Collection LONDON, United Kingdom — B… https://t.co/H8AygCn0uZ #artist #travel #music pic.twitter.com/ibI70VznnW— CelebStarzNews (@CelebStarzNews) 6 октября 2017 г.
Куртка "Путин" дополнит лимитированную серию от Matchless, которая называется "Герои". В рамках этой линейки выходили реплики предметов верхней одежды культовых персонажей кино, таких как Хан Соло или Брюс Уэйн.
"Мы считаем президента России Владимира Путина современным супергероем и уважаем его сильный характер, мужественный имидж, чувство юмора и невозмутимость — качества, которые он проявляет как мировой лидер", — сказал Маленотти. Он добавил, что политика — отличный источник вдохновения для дизайнеров и художников.
"В свои 65 лет Путин ездит на лошадях и мотоциклах, играет в хоккей и практикует дзюдо. Это необычно даже для более молодых лидеров. И да, он управляет Россией, мировой супердержавой", — отметил представитель компании.
На рукаве всех курток коллекции будет стоять номер "6595", указывающий на протяженность самой большой страны в мире от крайней западной до самой восточной точки на карте Google Map. "Эта куртка достаточно хороша, если вы попытаетесь пересечь это расстояние на мотоцикле", — подчеркнул Маленотти.
Коллекция появится на полках магазинов Matchless в 2018 году.
Компания Matchless, основанная в 1899 году в Великобритании, изначально производила мотоциклы. Она стала первой в своей отрасли фирмой, которая начала выпускать собственную одежду.