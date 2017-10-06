В Мексике застрелили чиновника по имени Сталин

МЕХИКО, 6 окт – РИА Новости. Мэр города Парачо в штате Мичоакан по имени Сталин Санчес Гонсалес застрелен неизвестными в Мексике, сообщил в пятницу губернатор штата Сильвано Ауреолес.

"Мои искренние соболезнования родным и друзьям главы администрации Парачо Сталина Санчеса Гонсалеса, которого лишили жизни этим утром", – написал Ауреолес в своем микроблоге в Twitter.

Глава штата отдал распоряжение прокуратуре Мичоакана начать следствие по факту убийства, чтобы установить и задержать виновных. "Не будет безнаказанности", – отметил Ауреолес.

Это далеко не первый случай убийства мэров мексиканских городов. Так, в августе был убит глава администрации Уэуэтлана в штате Пуэбла Хосе Сантамария Савала. В июле вооруженные бандиты напали на автомобиль мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте, убив его, а до этого глава администрации индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас был убит возмущенными горожанами, пришедшими к мэрии с финансовыми претензиями.