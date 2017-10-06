Эксперт прокомментировал возможный отказ США от ядерной сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США испортят отношения с ближайшими союзниками в случае подрыва соглашения по иранской ядерной программе из-за позиции американского президента Дональда Трампа, заявила РИА Новости эксперт по Ирану при Атлантическом совете Барбара Славин.

Ранее газета Washington Post сообщила , что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

"Я думаю, что усилия администрации Трампа ослабить сделку с Ираном очень неудачны по ряду причин", — сказала Славин.

Во-первых, по ее словам, "сделка работает", и ее критика Трампом только укрепит более консервативные элементы в Иране, "которые высказывались против тех ограничений, которые накладывались на ядерную программу".

Во-вторых, она отметила, что "если сделка разрушится из-за действий США, Иран может возобновить ту активность, которая привела к кризису".

Другим последствием для США может стать подрыв их отношений с союзниками.

"Ущерб отношениям США со своими ближайшими союзниками также будет серьезным. Это подрывает трансатлантическое единство по другим вопросам, от прекращения войны в Сирии до сдерживания ядерной Северной Кореи. Но, похоже, Трамп слушает не правильных советников, и его главное желание – избавиться от достижений администрации Обамы", — сообщила эксперт.

Наконец, Славин предположила, что, "возможно, Россия сможет убедить Трампа, что он должен придерживаться СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий – ред.)".

Как ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва надеется, что окончательное решение президента США Дональда Трампа будет взвешенным. По словам главы МИД, в Москве слышат сигналы из Белого дома по вопросу ядерного соглашения с Ираном, в связи с чем Россия подчеркивает важность сохранения достигнутых договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.