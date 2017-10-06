Пучдемон выступит перед парламентом Каталонии 10 октября

МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Заседание парламента Каталонии, на котором председатель Женералитета Карлес Пучдемон проинформирует о результатах прошедшего 1 октября референдума, который не признает правительство Испании, состоится 10 октября.
Об этом говорится в документе под подписью спикера парламента Карме Форкадель, размещенном в Twitter парламента.
Выступление назначено на 18.00 (19.00 мск). Не исключено, что на этом заседании парламентарии примут декларацию о независимости, однако официально спикер это не подтвердила.
Как следует из документа, глава каталонского правительства "проинформирует о нынешней политической ситуации".
La presidenta @ForcadellCarme ha convocat el #Ple del #Parlament del 10 Octubre a les 18h amb la compareixença del president @KRLS pic.twitter.com/tRbgHE2G1F— Parlament Catalunya (@parlament_cat) 6 октября 2017 г.
Ранее Женералитет объявил окончательные результаты голосования 1 октября. За независимость автономии проголосовали более двух миллионов человек, что составило 90,18% от общего числа голосовавших. Явка составила 43,03%, всего в голосовании приняли участие 2 миллиона 286 тысяч 217 человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса. Окончательные результаты переданы в парламент.