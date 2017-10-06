Почти 900 иностранных наемников воюют на стороне Киева, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Почти 900 иностранных инструкторов и наемников воюют на стороне украинских силовиков в Донбассе, заявили в пятницу РИА Новости в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"По данным разведки ДНР, в рядах ВСУ в так называемой зоне АТО (военной операции в Донбассе — ред.) продолжают действовать иностранные наемники и инструкторы. Нам известно о 129 инструкторах из США, Канады, Турции, Алжира, Литвы, Латвии, Британии, которые координируют действия подразделений ВСУ", — заявили в командовании ДНР.

По данным командования, в Донбассе присутствуют более 60 польских и литовских снайперов, наводчиков артиллерийского и минометного огня. Также есть информация "о действиях подразделений других международных частных военных компаний, в состав которых входят до 200 человек".

"Помимо этого, в так называемой зоне АТО на донецком и мариупольском направлениях отличились батальон бандитов из Грузии с громким названием "Грузинский национальный легион", а также венгерский батальон "Мадьяр" общей численностью до 500 человек", — утверждают в командовании.