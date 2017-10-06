Политолог: встреча Волкера и Суркова будет жесткой и ничего не решит

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Новые переговоры спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова будут носить жесткий характер и вряд ли приведут к каким-то компромиссам, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Встреча состоится в Белграде 7 октября.

"Думаю, что встреча будет носить достаточно жесткий характер. Судя по риторике Волкера, от России будут добиваться "капитуляции", перехода российско-украинской границы под контроль либо каких-то миротворцев, либо украинских военных и представителей Нацгвардии", — сказал Безпалько РИА Новости.

Он обратил внимание, что США в лице Волкера выступают с достаточно жесткой и бескомпромиссной позицией по Украине. "Если внимательно почитать интервью Волкера и те выражения, которые он употребляет, то можно увидеть, что они в духе холодной войны: он говорит о российских войсках на Украине, о вмешательстве России в дела на Украине", — считает собеседник агентства.

По его мнению, США пытаются использовать минские соглашения в своих интересах, а именно для давления на РФ, при этом не являясь участниками минских соглашений.

"Боюсь, что эта встреча не приведет к каким-то конкретным результатам. Скорее всего, она будет просто одной из еще многих встреч, которые последуют за ней, и которые продлятся, возможно, еще несколько лет. Невозможно урегулировать конфликт, не учитывая интересов ни РФ, ни жителей Донбасса. Американцы эти интересы не учитывают, они ориентируются только на правительство в Киеве и радикалов", — прогнозирует эксперт.

Ранее завершивший свою миссию в Москве посол США Джон Теффт заявил, что Волкер и Сурков обсудят в том числе вопрос введения миротворцев в Донбасс. По оценке Безпалько, позиции сторон по этому вопросу "взаимоисключающие", и пока непонятно, каким здесь может быть компромисс.

"Для России является важным размещение миротворцев на линии разграничения, что соответствует международному опыту использования миротворческого контингента. Для Украины важным является размещение миротворцев на всей территории Донбасса и на российско-украинской границе", — напомнил Безпалько. Если какая-то из сторон попробует провести это предложение через Совет безопасности ООН, то почти наверняка проект будет отклонен ее оппонентами в Совбезе.

По прогнозу политолога, от ситуации на Украине можно ждать либо ее сохранения в виде вялотекущего конфликта, либо обострения.

"Американцы продолжают наращивать военное сотрудничество с Украиной. Речь идет уже о создании систем компьютерного управления ВСУ, передаче летальных вооружений. Украину готовят как Хорватию к определенным силовым операциям. Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает разного рода силовые операции, которые президент может в упрощенном порядке, по сути, начинать сам… Компромисс будет либо когда очередное наступление ВСУ потерпит катастрофическое поражение, либо когда украинское государство будет испытывать большие экономические сложности", — прогнозирует Безпалько.