МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Новые переговоры спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова будут носить жесткий характер и вряд ли приведут к каким-то компромиссам, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.
"Думаю, что встреча будет носить достаточно жесткий характер. Судя по риторике Волкера, от России будут добиваться "капитуляции", перехода российско-украинской границы под контроль либо каких-то миротворцев, либо украинских военных и представителей Нацгвардии", — сказал Безпалько РИА Новости.
Он обратил внимание, что США в лице Волкера выступают с достаточно жесткой и бескомпромиссной позицией по Украине. "Если внимательно почитать интервью Волкера и те выражения, которые он употребляет, то можно увидеть, что они в духе холодной войны: он говорит о российских войсках на Украине, о вмешательстве России в дела на Украине", — считает собеседник агентства.
По его мнению, США пытаются использовать минские соглашения в своих интересах, а именно для давления на РФ, при этом не являясь участниками минских соглашений.
Ранее завершивший свою миссию в Москве посол США Джон Теффт заявил, что Волкер и Сурков обсудят в том числе вопрос введения миротворцев в Донбасс. По оценке Безпалько, позиции сторон по этому вопросу "взаимоисключающие", и пока непонятно, каким здесь может быть компромисс.
По прогнозу политолога, от ситуации на Украине можно ждать либо ее сохранения в виде вялотекущего конфликта, либо обострения.
"Американцы продолжают наращивать военное сотрудничество с Украиной. Речь идет уже о создании систем компьютерного управления ВСУ, передаче летальных вооружений. Украину готовят как Хорватию к определенным силовым операциям. Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает разного рода силовые операции, которые президент может в упрощенном порядке, по сути, начинать сам… Компромисс будет либо когда очередное наступление ВСУ потерпит катастрофическое поражение, либо когда украинское государство будет испытывать большие экономические сложности", — прогнозирует Безпалько.