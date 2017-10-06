Депутаты Госдумы поделились впечатлениями от визита в КНДР

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Северная Корея впечатлила депутатов Госдумы своими результатами в народном хозяйстве, которые были достигнуты в условиях жесточайших санкций, заявил глава комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, член президиума фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко после визита в Пхеньян.

Как ранее сообщило российское посольство в КНДР, делегация депутатов Госдумы фракции ЛДПР в составе Антона Морозова, Алексея Диденко и Павла Шперова 2-6 октября посетила столицу Северной Кореи Пхеньян. Делегация была принята на высоком уровне. Депутаты обсудили с послом РФ вопросы российско-корейского сотрудничества.

"Самые положительные впечатления… Были удивлены и восхищены теми достижениями народного хозяйства, которые в условиях жесточайших санкций наши коллеги из Северной Кореи демонстрировали. Тем, кто не побывал и сам не увидел, в это тяжело поверить, но это действительно так", — сказал Диденко РИА Новости.

Он также уточнил, что делегацию ЛДПР в Пхеньяне встретили высокопоставленные чиновники, которые ответили на все вопросы парламентариев.

"Они опираются только на себя, на свои силы, на свой народ, на свои ресурсы, и это, конечно, впечатляет. Потому что, наверное, нет другой такой страны, которая в условиях жесточайших санкций… демонстрирует то, что они вполне могут развиваться, созидать и показывать серьезные успехи", — отметил Диденко.

Парламентарий также сообщил, что депутаты подготовят доклад об итогах поездки, который будет оглашен внутри фракции ЛДПР.

Глава делегации, член комитета ГД по международным делам, член высшего совета ЛДПР Антон Морозов после визита в КНДР ранее завил РИА Новости, что Пхеньян решительно настроен продолжать ракетные испытания. По его словам, необходимо скорейшее вмешательство заинтересованных стран.