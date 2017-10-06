"Что скрывает Меланья?" В соцсетях удивились темным очкам первой леди США

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что первая леди США Меланья Трамп в последние дни появляется на публике в солнцезащитных очках, в том числе ночью.

Так, супруга Дональда Трампа не снимала черные очки, когда возвращалась после отпуска в Нью-Джерси и после встречи с пострадавшими от урагана "Харви". Последний раз Меланью видели в солнцезащитных очках, когда она прилетела из Лас-Вегаса, где произошло крупнейшее в истории страны массовое убийство с использованием огнестрельного оружия.

Пользователи делятся своими версиями, почему жена президента не снимает очки. Некоторые считают, что Меланья не хочет видеть своего мужа, кто-то предположил, что она закатывает глаза, когда он делает какие-то заявления.

So do we think Melania wears the big sunglasses so she can hide an eye roll? pic.twitter.com/HZhF6RAhvx — Reitwoman 🆒🐣🇺🇸🗣 (@reitwoman) 4 октября 2017 г.

I wear my sunglasses at night

So I can so I can

Forget my name while you collect your claim pic.twitter.com/34dUnkqtsX — Viscountess Sharilyn (@sharilyn) 5 октября 2017 г.

Did @MELANIATRUMP just discover sunglasses? What is she hiding? — Mary (@lovealaska1105) 14 сентября 2017 г.

​Первую леди США не раз критиковали за неуместные наряды. В сентябре пользователи соцсетей сравнили костюм, который она выбрала выступления в постоянном представительстве США при ООН, с халатом или парашютом. Также многим не понравилось, что на встречу с пострадавшими от "Харви" Меланья пришла в туфлях на шпильках.