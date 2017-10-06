Каталонские националисты начали подготовку декларации о независимости

МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Фракции партий, выступающих за независимость Каталонии от Испании, уже обсуждают декларацию независимости, сообщил депутат от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" (CUP) Карлес Рьера.

"Мы обсуждаем текст, с бумагой и карандашом в руках, декларации, которую хотим, чтобы во вторник была принята парламентом", — заявил депутат на пресс-конференции.

По его словам, результатов референдума о независимости, который состоялся 1 октября, "достаточно", чтобы принять декларацию, в соответствии с законом о переходном периоде. Этот закон, принятый законодателями 7 сентября, предусматривает порядок отделения автономного сообщества от Испании в случае, если на референдуме побеждают сторонники отделения. В каталонском парламенте у коалиции "Вместе за да" и партии "Кандидатура народного единства" абсолютное большинство.

Рьера также призвал жителей Каталонии отказаться от услуг компаний и банков, таких как Banco Sabadell, которые решили изменить свой юридический адрес и "переехать" из Каталонии в другие регионы Испании.

Ранее президиум собирался провести заседание парламента Каталонии 9 октября. В повестке дня значилось выступление председателя Женералитета Карлеса Пучдемона, который должен был представить результаты голосования 1 октября. Конституционный суд Испании заморозил проведение этого заседания.

В пятницу Пучдемон запросил перенести своего выступление перед законодателями на вторник. Фракции парламента и президиум позже в пятницу должны решить, когда именно состоится выступление председателя каталонского правительства.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в Каталонии 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон.

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение", чтобы разрушить единство Испании.

Правительство Испании категорически отказывается от любых переговоров с властями Каталонии, пока те не вернутся в законное русло. Власти Каталонии пытаются искать посредников для урегулирования конфликта.