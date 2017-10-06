Медведчук: принятие закона о Донбассе показало, что Киев не хочет мира

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Принятие закона о реинтеграции Донбасса с изъятыми пунктами о минских соглашениях, демонстрирует незаинтересованность Киева в мирном урегулировании конфликта, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Виктор Медведчук.

В пятницу парламент Украины одобрил в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Изначально документ называл в числе приоритетов реализацию пунктов минских соглашений, однако в ходе рассмотрения закона на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны пункт, где упоминались минские соглашения, был изъят. Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

"Представители "партии войны", ломая копья из-за законопроекта "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" — требуя изъять из него даже упоминание о минских соглашениях — продемонстрировали всему миру, что не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Хотя и ООН, и ОБСЕ, и международные институции, и мировые лидеры постоянно заявляют: альтернативы Минским соглашениям нет и быть не может", — говорится в комментарии Медведчука, опубликованном в пятницу в его блоге на сайте "Украинского выбора".