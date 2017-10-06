Закон о реинтеграции усугубит проблемы в Донбассе, считает депутат Рады

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Законопроект о реинтеграции Донбасса усугубит проблемы на востоке Украины и ликвидирует в регионе местное самоуправления, считает народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Юрий Павленко.

Парламент Украины в пятницу утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Ожидается, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение Верховной рады во втором чтении на следующей парламентской неделе, которая начнется 17 октября.

"На самом деле он еще больше углубляет проблемы на востоке Украины. Мы видим, что все три года, в течение которых продолжается АТО (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе — ред), вооруженные силы Украины используются незаконно. Сам формат антитеррористической операции предусматривает участие полиции, СБУ, но не армии", — цитирует Павленко пресс-служба партии в пятницу. По его словам, президентский закон в очередной раз меняет систему управления в Донбассе.

"Там будет полная узурпация власти. Нормы документа полностью ликвидируют там местное самоуправление и направлены на борьбу с политическими оппонентами, в том числе с "Оппозиционным блоком", который имеет там 60-70% поддержки населения", — считает политик. По его словам, закон о реинтеграции не касается установления мира в Донбассе, а ориентирован на создание системы жесткого контроля в государстве.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

РФ также неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как заявлял Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков.