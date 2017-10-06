Мадуро рассказал о стремлении Турции и Венесуэлы к многополярному миру

АНКАРА, 6 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Президенты Турции и Венесуэлы Тайип Эрдоган и Николас Мадуро в ходе переговоров в Анкаре выступили за многополярный мир и против диктата "единственной политической силы".

"Мы хотим построить другой, новый лучший мир. Это не просто желание, а необходимость. И мы уже видим, что мир начал меняться. Никто не может быть единственной политической силой, экономической моделью, нельзя уничтожить разнообразие, культурные связи народов друг с другом. Мы стремимся к многополярному миру, это действительно для нас, для США, для Турции и стран любого региона мира. Я почувствовал поддержку Эрдогана в этом вопросе и я благодарю его за это", — сказал Мадуро на совместной пресс-конференции с Эрдоганом в ходе официального визита в Анкару.

Он отметил, что визит президента Венесуэлы в Турцию является первым в истории двусторонних отношений.

"Считаю, что мы открыли новую эпоху в наших отношениях с Турцией. Сегодня мы обсудили много важных тем об углублении и расширении сотрудничества в разных областях, подписали пять соглашений: по безопасности, транспорту, туризму, очертили программу совместных действий. И это только первый шаг на пути развития наших отношений, к которому есть обоюдная сильная политическая воля", — сказал Мадуро.