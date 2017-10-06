Еврокомиссар заявил об угрозе гражданской войны в "самом центре Европы"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер предупредил о возможном вооруженном конфликте в Европе на фоне готовности Каталонии объявить о независимости от Испании, пишет The Telegraph.

"Ситуация вызывает очень сильное беспокойство. В самом центре Европы назревает гражданская война", — заявил он в Мюнхене.

По его словам, надеяться в этой ситуации можно только на скорые переговоры Мадрида и Барселоны. Эттингер добавил, что Евросоюз может посодействовать диалогу, но только в том случае, если в Брюссель обратятся с соответствующей просьбой.

Как сообщает The Telegraph, Banco Sabadelljl, один из крупнейших банков в Испании, собирается перенести штаб-квартиру из каталонского города Самадель в Альканте. Аналогичный шаг рассматривает и другой банк, CaixaBank.

Это решение обусловлено тем, что в случае принятия независимости Каталонию может ждать "правовой хаос", отмечает газета.

В воскресенье в Каталонии прошел референдум, который испанские власти признавать отказываются. Около 90% проголосовали за независимость от Испании. Референдум сопровождался стычками жителей региона с полицией, в результате которых пострадали почти 900 человек.

В пятницу представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мело извинился за жестокость полицейских, добавив, что именно каталонские власти несут главную ответственность за то, что произошло в воскресенье.

Правительство Каталонии в понедельник 9 октября намерено обсудить итоги референдума. Как сообщают СМИ, именно в этот день регион может принять декларацию о независимости.