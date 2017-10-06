В КНДР хотят испытать ракету, которая долетит до США, заявил депутат ГД

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В Пхеньяне заявили о планах испытать ракету, которая, по их расчетам, сможет достичь западного побережья США, заявил РИА Новости член комитета ГД по международным делам, член высшего совета ЛДПР Антон Морозов после визита в Пхеньян.
"Они готовятся к новым испытаниям ракеты большей дальности. Они даже давали нам математические расчеты, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что они смогут достать западное побережье США с помощью своей ракеты", — сказал Морозов.
"Поэтому в ближайшее время они собираются, насколько мы понимаем, осуществить еще один запуск ракеты уже большой дальности. И в общем настрой довольно воинственный", — отметил политик.
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