Экс-командир "Азова" рассказал о переносе фронта с Донбасса в Киев

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Боевые действия переносятся с Донбасса в Киев. Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" выразил депутат Верховной Рады и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий.

"Нам продолжают рассказывать о постепенном снижении потерь на фронте, но на самом деле фронт постепенно переносится в середину страны. Он давно уже начал переноситься в Киев", — пояснил депутат.

Билецкий напомнил, что об этом свидетельствуют убийства журналиста Павла Шеремета, полковника украинской разведки Максима Шаповала, офицера контрразведки Службы безопасности Украины Александра Хараберюша и другие инциденты.

"И власть, силовики, МВД, Служба безопасности Украины оказываются совершенно беспомощными в этом", — добавил он.

В этом году в украинских городах произошло сразу несколько взрывов автомобилей, в которых погибли крупные военные чиновники. В марте в Мариуполе подорвался полковник СБУ Александр Хараберюш.

В июне в Киеве взорвалась машина, где находился полковник главного управления разведки министерства обороны Украины Максим Шаповал. В том же месяце в Константиновском районе Донецкой области на воздух взлетел автомобиль с сотрудниками СБУ, в котором погиб полковник Юрий Возный. Произошедшее квалифицировали как теракт.

В сентября в центре Киева взорвалась машина, в которой погиб бывший боец АТО Тимур Махаури.